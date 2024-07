Komunikat z ostatniej chwili, dotyczy Sabalenki. Czekała pół roku, jest jak Świątek

Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego występu Igi Świątek podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Rozstawiona z "1" Polka już w sobotę o godz. 12:00 wyjdzie na kort im. Philippe'a Chatriera , by rywalizować o awans do drugiej rundy zmagań. Jej rywalką będzie Rumunka - Irina-Camelia Begu. Mimo mocnej obsady imprezy czterolecia, w stolicy Francji nie ujrzymy kilku czołowych zawodniczek. Jedną z nich jest Aryna Sabalenka, która zdecydowała się w tym czasie na start w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

Białorusinka wróciła już do zdrowia po kontuzji, która wyeliminowała ją z występu w wielkoszlemowym Wimbledonie. Kilka dni temu wznowiła treningi i potwierdziła fanom, że jej występ w stolicy USA nie jest zagrożony. Dzięki temu znów będzie mogła poczuć, jak to jest być najwyżej rozstawioną tenisistką podczas zmagań. Ostatni raz dostąpiła tego zaszczytu na początku sezonu, podczas WTA 500 w Brisbane . Od tego czasu nie miała już tej okazji, gdyż numer "1" w drabince, gdzie występowała, należał do Igi Świątek lub Coco Gauff.

Znamy drabinkę WTA 500 w Waszyngtonie. Sabalenka wraca do gry po kontuzji

Turniej w Waszyngtonie ma tę przewagę nad igrzyskami, że normalnie przyznawane są punkty do rankingu WTA. W przypadku olimpijskiej rywalizacji zawodniczki nie mogą liczyć na żadne bonusy do kobiecego notowania. W związku z tym wiadomo, że Coco Gauff nie obroni 470 pkt za ubiegłoroczny triumf w stolicy Stanów Zjednoczonych. To otwiera szansę przed Sabalenką na odrobienie strat do Amerykanki w rankingu. O tym, kto przejmie trofeum od 20-latki, przekonamy się już 4 sierpnia. Zmagania w głównej drabince wystartują 29 lipca.