Komunikat ws. Sabalenki prosto z Niemiec. Decyzja zapadła tuż przed jej startem w Dosze

Minęło kilkanaście dni od finału Australian Open z udziałem Aryny Sabalenki. Białorusinka nie zdołała co prawda sięgnąć po trzeci z rzędu tytuł w Melbourne, ale ma za sobą obiecujący początek nowego sezonu. Już niebawem znów zobaczymy ją na korcie. Białorusinka dotarła już do Dohy, gdzie przygotowuje się do imprezy rangi WTA 1000. Dzisiaj, dość niespodziewanie, nadszedł z Niemiec komunikat dotyczący tenisistki z Mińska. Nasi zachodni sąsiedzi mieli do przekazania ważną informację ws. startu 26-latki.