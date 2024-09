Komunikat ws. pogromczyni Świątek zaskoczył kibiców. Organizatorzy ogłaszają, to oficjalne

Jessica Pegula przeżywa obecnie najlepszy okres w swojej karierze. Amerykanka dotarła do finału US Open, po drodze eliminując m.in. Igę Świątek. Walkę o tytuł przegrała z Aryną Sabalenką, ale mimo to na jej twarzy widniał szeroki uśmiech. 30-latka wdrapała się na trzecie miejsce w rankingu WTA, jednak najnowszy komunikat dotyczący jej przyszłości nadszedł kompletnie niespodziewanie. Organizatorzy turnieju z dumą ogłosili to w sprawie "pogromczyni Świątek".