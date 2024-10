Wygrana z Magdą Linette, a potem pierwszy tytuł w karierze. Szalony czas Rebeki Sramkovej

Pogromczyni Magdy Linette zakwalifikowała się do China Open, ale dotrzeć udało jej się tym razem "tylko" do 1/16. Po zwycięstwach nad Anheliną Klininą i Jekateriną Aleksandrową Słowaczka przegrała z Paulą Badosą, choć Hiszpanka musiała mocno się natrudzić. Po trwającym blisko dwie godziny starciu to jednak przyjaciółka Aryny Sabalenki była górą 7:5, 7:5 .

Sramkova wyróżniona, WTA ogłasza. Słowaczka znów w centrum uwagi

Sramkova dotarła wówczas w Tunezji do finału rozgrywek, ale musiała w nim uznać wyższość Sonay Kartal. Mimo to ostatnie tygodnie to zdecydowanie najlepszy okres w jej karierze. Podkreśliły to nieoczekiwane zwycięstwa nad znajdującymi się wyżej od niej w rankingu WTA Kalininą i Aleksandrową w Pekinie.