Trzy, a nawet cztery pozytywne próbki polskiego tenisisty

Polak został zawieszony w prawach startów, ale mógł do 14 grudnia poprosić o zbadanie próbki B - co zresztą uczynił. Niestety, wyniki potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. " Oznacza to, że wynik analiz laboratoryjnych jest ostateczny i sprawa zostanie przekazana do ITIA" - napisano.