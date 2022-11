Kompromitująca wpadka polskiej tenisistki. Wielki cel i nagle takie coś?

Z nieba do piekła - tak wyglądają w ostatnich dniach hiszpańskie spotkania Magdaleny Fręch. Polka walczy o prawo gry w turnieju głównym Australian Open - mogło by to jej zapewnić dodatkowe sto punktów w rankingu WTA, a tyle miała mniej więcej szansę zdobyć w Walencji. Warunkiem było wygranie turnieju ITF 80k Open Ciudad de Valencia, a przecież we wtorek Polka zmagania zaczęła bardzo dobrze. Bez większych problemów pokonała Irinę Chromaczową 6-1, 6-4, była zdecydowaną faworytką w starciu z klasyfikowaną w rankingu WTA o blisko sto miejsc niżej od siebie Hiszpanką Jessicą Bouzas. Tymczasem 20-latka z Galicji zdemolowała Polkę.