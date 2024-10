Naomi Osaka zmieniła dyscyplinę. Mistrzyni wielkoszlemowa "pokonana" przez pickleball

Dwukrotna mistrzyni US Open postanowiła odwiedzić akademię "Play" w Tokio, gdzie spróbowała swoich sił w nowym sporcie. Pickleball, bo o nim właśnie mowa , to połączenie tenisa ziemnego i badmintona. Opanowanie jego zasad i techniki gry wcale nie jest proste dla początkujących graczy, o czym na własnej skórze przekonała się Japonka.

Na udostępnionym materiale wideo widać, że pierwsze zagranie Osaki wylądowało w siatce , na co tenisistka zareagowała śmiechem. Kilka kolejnych odbić było już dużo bardziej udanych. Obecność utytułowanej zawodniczki na zajęciach z pickleballa wywołała spore poruszenie. W pewnym momencie pojawiły się nawet brawa.

Niestety, w przeciwieństwie do Igi Świątek, Naomi Osaki nie zobaczymy w akcji w trakcie rozgrywek Billie Jean King Cup. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom ze strony mediów raszynianka we wtorek ogłosiła, że weźmie udział w turnieju. To znakomita wiadomość przede wszystkim dla kibiców z Polski.