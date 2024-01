Magdalena Fręch do Australii leciała z pewnością przede wszystkim po to, aby przejść pierwszą rundę i zobaczyć, co wydarzy się później. Tej Polki nikt raczej nie stawiał w gronie potencjalnych faworytek. Już pierwsza runda wydawała się swego rodzaju wyzwaniem. Nasza tenisistka mierzyła się w niej z niewygodną reprezentantką gospodarzy - Darią Saville. W tym pojedynku to Fręch uznawano mimo wszystko za faworytkę do zwycięstwa.