Takiego scenariusza chyba nikt się nie spodziewał . I to nawet nie tylko dlatego, że Marketa Vondrousova miała w ostatnim czasie kłopoty ze zdrowiem, czy choćby dlatego, że na najwyższym poziomie wybitnie nie ustabilizowała swojej pozycji. Choć patrząc przez pryzmat miejsca, do zmagań przy Church Road w Londynie przystąpiła z pozycji 6. zawodniczki w rankingu WTA .

Szok w Londynie. Po wypowiedziach Vondrousovej jeszcze więcej zyskuje Iga Świątek

Pierwszy set był jeszcze względnie zacięty, bo 21-latka wygrała tę partię 6:4, ale w drugiej wyglądała tak, jakby to ona wyszła na kort z pozycji zdecydowanej faworytki. I rozgromiła Vondrousovą 6:2, w wielkim stylu meldując się w drugiej rundzie. W przypadku Czeszki to dopiero drugi taki przypadek w historii, by obrończyni tytułu znalazła się za burta w pierwszej rundzie. Po raz pierwszy, dokładnie 30 lat temu, identyczna wpadka przydarzyła się jednej z najwybitniejszych tenisistek w historii, Niemce Steffi Graf.