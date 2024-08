Komfortowe zwycięstwo, a potem takie sceny. Obrończyni tytułu US Open zaimponowała

Gauff kontynuuje walkę o obronę tytułu

US Open ma wyjątkowe znaczenie dla Coco Gauff. Nie tylko ze względu na to, że to jedyny wielkoszlemowy turniej rozgrywany w jej ojczyźnie, ale też przez to, że rok temu udało jej się tam zwyciężyć. W wielkim finale odrobiła straty z pierwszego seta i pokonała Arynę Sabalenkę (2:6, 6:3, 6:2). To istotne o tyle, że był to pierwszy - i jak dotąd jedyny - triumf 20-latki na imprezie tego kalibru.