Kolejny wielki triumf, najlepszy zawodnik sezonu najwyżej w karierze. Spadek Hurkacza

Sinner rozpoczął niedzielne spotkanie nieco spięty, natomiast Dymitrow pewnie wygrywał swoje gemy serwisowe bez straty punktu. W czwartym gemie miał break-pointa, jednak go nie wykorzystał, czego mógł żałować już chwilę później, gdy sam został przełamany. W końcówce 22-letni Włoch ponownie wygrał gema przy podaniu przeciwnika, wykorzystując drugą piłkę setową .

W drugiej partii widać było po Bułgarze zmęczenie wcześniejszymi trzysetowymi meczami, co wykorzystał wyżej notowany tenisista, całkowicie dominując na korcie. 32-letni Dymitrow zdołał ugrać tylko jednego gema.

Tenis. Jannik Sinner po raz pierwszy wygrał w Miami

Dla Sinnera to był trzeci finał w Miami, ale pierwszy wygrany . W 2021 roku przegrał z Hurkaczem, a rok temu z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem , którego teraz pokonał w półfinale. Bułgar po raz pierwszy dotarł do finału na Florydzie.

~ mówił Sinner, którego bilans w tym roku to 22 zwycięstwa i tylko jedna porażka.

Zacząłem ten sezon bardzo, bardzo dobrze. Nigdy nie myślałem, że to będzie możliwe. Byciem numerem dwa na świecie jest niesamowite

To był czwarty pojedynek tych tenisistów i trzeci triumf Włocha.

Tenis. Dymitrow o Sinnerze: Jest najlepszy na świecie

Bułgar, dla którego to drugi przegrany finał w tym roku (poprzednio Marsylia, gdzie lepszy był Francuz Ugo Humbert ), zamelduje się natomiast w czołowej dziesiątce po raz pierwszy od października 2018 roku. Awansował na dziewiąte miejsce (3540 punktów), wyprzedzając Hurkacza (3425). Pozostałe miejsca w czołówce pozostały bez zmian.

Teraz czołówka zaczyna sezon na kortach ziemnych, a pierwszą ze znanych imprez będzie Monte Carlo, gdzie zobaczymy wszystkich najlepszych, łącznie z Hurkaczem (on wcześniej zagra jeszcze w Estoril), a być może także Rafaela Nadala. Hiszpan to 11-krotny triumfator tego turnieju, który w tym roku potrwa od 7 do 14 kwietnia.