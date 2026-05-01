Kolejny triumf Andriejewej w Madrycie. Tuż po awansie do finału. Rosjanka może świętować

Rafał Sierhej

Mirra Andriejewa w Madrycie czuje się znakomicie. Rosjanka w półfinale turnieju WTA 1000 w stolicy Hiszpanii pokonała Hailey Baptiste. Dzień później przed Andriejewą pojawiła się kolejna szansa. Tym razem w parze z Dianą Sznajder rywalizowała o awans do finału turnieju także w deblu. Po drugiej stronie siatki stały Laura Siegemund i Wiera Zwonariowa. Ostatecznie w dwóch setach lepsze okazały się Rosjanki.

Mirra Andriejewa znakomicie spisuje się podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie

Mirra Andriejewa wciąż wyczekuje swojego pierwszego triumfu w turnieju rangi Wielkiego Szlema. Nastolatka z Rosji już od dłuższego czasu przestała być zawodniczką perspektywiczną, stała się tenisistką światowej czołówki. Mówi o tym chociażby ranking WTA, gdzie Andriejewa plasuje się na ósmym miejscu.

Wydaje się, że sporą szansą na pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie może być dla nastolatki turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. Jak na razie jej granie na nawierzchni ziemnej w tym roku jest prawie idealne. Na 13 meczów singlowych wygrała dwanaście. Przegrała jedynie w finale w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną.

Oprócz tego wygrała imprezę rangi WTA 500 w Linz, a także dotarła już do finału "tysięcznika" w Madrycie. O tytuł w stolicy Hiszpanii powalczy w sobotnie popołudnie z Martą Kostiuk. Rosjanka będzie oczywiście faworytką. To jednak nie jedyny finał jaki zagra w Madrycie.

W piątkowe popołudnie w parze z Djaną Sznajder walczyła o awans do ostatniego meczu turnieju debla. Po drugiej stronie siatki stały doświadczone Wiera Zwonariowa oraz Laura Siegemund. Mecz zaczął się doskonale dla rosyjskiej pary. Już w pierwszym gemie Andriejewa ze Sznajder przełamały rywalki.

Prowadzenia już do końca seta nie oddały, wygrywając go 6:3. Druga partia zaczęła się od dwóch przełamań. Najpierw serwis rywalkom odebrały Rosjanki, a potem same oddały podanie. Ostatecznie seta wygrały Andriejewa i Sznajder 6:2. To rosyjska para powalczy o tytuł w finale.

Mirra Andriejewa świetnie sobie radzi podczas tegorocznych zmagań rangi WTA 1000 w Madrycie
