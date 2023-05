Kolejny spory zawód najlepszego polskiego deblisty. Gładka porażka w ćwierćfinale

Po świetnym początku tego sezonu, j akim bez wątpienia był sukces w postaci finału wielkoszlemogowego Australian Open , Zieliński i Nys mieli problem, by w kolejnych tygodniach nawiązać do tamtej dyspozycji. Już w pierwszej rundzie żegnali się z turniejami w Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Barcelonie , a rundę dalej udało im się zajść w Doha i podczas wciąz trwającego turnieju w Madrycie . W stolicy Hiszpanii odpadli po dosyć gładkiej przegranej z meksykańsko-francuskim duetem, Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin.

Jan Zieliński i Hugo Nys odpadli w drugiej rundzie Challengera w Aix en Provence

Nieco lepiej było w turniejach niższej kategorii, czyli Challengerach. W marcowym turnieju tej rangi w Phoenix Zieliński i Nys awansowali do finału, gdzie jednak ulegli parze Amerykanów, Lammonsowi i Withrowowi. Do takiego turnieju w Aix en Provence zgłosili się także po odpadnięciu z rywalizacji w Madrycie. Zaczęli go dobrze, bo od wygranej z parą Arneodo/Weissborn. W ćwierćfinale ich rywalami byli Belgowie - Sander Gille i Joran Vliegen.

Początek tego spotkania był wyrównany, a gra toczyła się na zasadzie gem za gem. Pierwsza partia nie przyniosła ze sobą większej historii, bo do stanu 3:3 oba duety spokojnie broniły swoich podań. Dopiero w tamtym momencie Belgowie zdołali wyjść na prowadzenie 30:0 przy podaniu rywali, co ostatecznie przyniosło im dwa break pointy. Ten drugi udało się wykorzystać, co okazało się kluczowym momentem całego seta. Po tym gemie wróciliśmy do gry z początku partii, co oznaczało, że całego seta 6:4 wygrali Gille i Vliegen.