Druga edycja trzydniowego turnieju pokazowego, którego głównym sponsorem jest Gazprom , ruszy w Petersburgu w piątek 1 grudnia i potrwa do niedzieli. Impreza od samego początku wzbudza duże kontrowersje, ponieważ na czele wspomnianego koncernu stoi Aleksiej Miller, który jest jednym z głównych zwolenników ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę. Wykłada on także wielkie pieniądze na dozbrojenie rosyjskiej armii.

Wiera Zwonariowa zagra w turnieju pokazowym. W lipcu nie wpuszczono jej do Polski