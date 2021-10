Rozstawiony z numerem siódmym Sinner potrzebował zaledwie 64 minut, by wyeliminować Opelkę. W kolejnej rundzie zagra z reprezentantem gospodarzy Dennisem Novakiem.

Dla Włocha, który w tamtym tygodniu wygrał turniej w Antwerpii, każde zwycięstwo meczowe jest bardzo ważne. W wirtualnym rankingu Race, który decyduje o tym, kto wystąpi w Turynie, traci 75 punktów do Hurkacza.



W stolicy Piemontu wystąpi ośmiu najlepszych tenisistów tego zestawienia, a dwóch będzie rezerwowymi. Do obsadzenia pozostały już tylko dwa miejsce, bo sześć jest zajętych przez: Serba Novaka Djokovicia, Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, Greka Stefanosa Tsitsipasa, Niemca Alexandra Zvereva, kolejnego Rosjanina Andrieja Rublowa i Włocha Matteę Berrettiniego.





Finały ATP. Trwa walka Huberta Hurkacza

Siódme miejsce zajmuje Norweg Casper Ruud (3060 pkt), potem jest Hiszpan Rafael Nadal, ale on się leczy i nie zagra w finałach ATP, a następnie Hurkacz (2955). Polak odpadł w pierwszej rundzie w Wiedniu, przegrywając ze Szkotem Andym Murrayem.



Za Hurkaczem są Sinner (2880), Brytyjczyk Cameron Norrie (2875) i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (2375). Cała trójka, podobnie jak Ruud, gra w stolicy Austrii i awansowała do drugiej rundy. W niej dojdzie do starcia Norriego z Augerem-Aliassime'em.



Tenisiści będą mogli jeszcze punktować w Paryżu (ATP 1000), gdzie wystąpi 24-letni wrocławianin, początek 1 listopada, transmisje na sportowych antenach Polsatu, i Sztokholmie (ATP 250). Finały ATP w Turynie potrwają od 14 do 21 listopada.

