Kolejny krecz w Wuhan, tym razem u Peguli. Pogromczyni Świątek przedwcześnie opuściła kort

Jessica Pegula rozpoczęła swoje azjatyckie starty od turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pogromczyni Igi Świątek z ćwierćfinału US Open odpadła w stolicy Chin na etapie czwartej rundy, przegrywając z Paulą Badosą . Do pewnego momentu pojedynek był niezwykle wyrównany. Od stanu 4:4 w pierwszym secie gemy wędrowały już jednak tylko i wyłącznie na konto Hiszpanki, która tym samym zrewanżowała się Amerykance za porażkę w półfinale tysięcznika w Cincinnati.

Po występie w Pekinie przyszedł czas na rywalizację w ostatnich zmaganiach rangi WTA 1000 w tym sezonie. Z racji rozstawienia z "2", Amerykanka mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. Dzięki temu przystąpiła do walki od drugiej fazy, gdzie jej rywalką okazała się Anastazja Potapowa. Rosjanka zasłynęła w tym sezonie choćby z tego faktu, że przegrała w 40 minut na Roland Garros z Igą Świątek rezultatem 0:6, 0:6 . Dzisiaj 23-latka nie dokończyła rywalizacji z finalistką tegorocznego US Open.

Jessica Pegula w trzeciej rundzie WTA 1000 w Wuhan. Krecz Anastazji Potapowej

Na początku spotkania obserwowaliśmy mały festiwal przełamań. Pierwsze trzy gemy zakończyły się zwycięstwem returnujących zawodniczek. Dobrą passę odbierających przerwała dopiero Pegula, która dzięki wygraniu własnego podania do 15 wyszła na dwugemowe prowadzenie. Po chwili Amerykanka miała już 4:1, z przewagą podwójnego przełamania. Potapowa zdołała odrobić stratę jednego breaka, ale to było wszystko, na co jej pozwoliła w pierwszym secie Jessica. W następnych minutach 30-latka dołożyła dwa wygrane gemy i ostatecznie zakończyła tę odsłonę pojedynku rezultatem 6:2.