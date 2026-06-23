Kolejny koszmar finalistki Wimbledonu. Numer "1" ostatecznie wypada z gry
Już tylko sześć dni pozostało do rozpoczęcia Wimbledonu - trzeciego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema. I w teorii powinna to być szansa na poprawienie pozycji w rankingu dla Jasmine Paolini, która dwa lata temu dotarła w Londynie do finału, a rok temu w Bad Homburg grała o finał WTA 500. Włoszka ma jednak spore kłopoty, także zdrowotne. Przed zmaganiami w Londynie wybrała imprezę rangi WTA 250 w uroczym Eastbourne. Została rozstawiona z "1" - i już po pierwszym spotkaniu odpadła. A to nie koniec jej problemów.
Gdy dwa lata temu w lipcu Jasmine Paolini dołożyła do meczu o tytuł Roland Garros kolejny wielkoszlemowy finał w Londynie, w rankingu WTA wspięła się na piąte miejsce. A później, jesienią, już na czwarte. Jeszcze rok temu podczas Wimbledonu była rozstawiona z "4", znacznie wyżej od Igi Świątek. Z Polką zaś chwilę wcześniej przegrała w półfinale turnieju w Bad Homburg.
Późną jesienią zaczęły się problemy Włoszki, bardzo lubianej w środowisku tenisowym. Te w Rijadzie, podczas WTA Finals, związane były jeszcze z chorobą, te sportowe przyszły już w tym roku. Zaczynała go w United Cup jako ósma zawodniczka świata, długo broniła się przed wypadnięciem z najlepszej "10". Skoro jednak od Indian Wells nie była w stanie wygrać dwóch spotkań z rzędu w turnieju, musiał nastąpić ten moment pożegnania z elitą. Bo tak powszechnie mówi się o TOP 10.
Do tego doszły problemy zdrowotne, dużym zaskoczeniem była rezygnacja ze wspólnej gry z Sarą Errani w deblu, a przecież miały bronić wielkoszlemowego tytułu z zeszłego roku,. Skupiła się na singlu, przegrała jednak już drugie starcie w Paryżu z Solaną Sierrą.
W tym tygodniu broniła aż 195 punktów za zeszłoroczny półfinał w Bad Homburg - przegrała go wtedy z Igą Świątek. Nie zdecydowała się jednak na wyjazd do Hesji, wybrała mniejszy turniej w Eastbourne. A tu, aby nie stracić dorobku, ale nawet delikatnie go powiększyć, musiałaby wygrać finał. Inaczej mówiąc: wygrać aż pięć spotkań, bo mimo "1" w drabince, w zawodach tej rangi najwyżej klasyfikowane tenisistki muszą grać od początku.
I poległa już na pierwszej przeszkodzie.
WTA w Eastbourne. Szybki koniec dla turniejowej "1". 90 minut meczu Tatjana Maria - Jasmine Paolini
Paolini pechowo losowała - to można powiedzieć od razu. Choć Tatjana Maria jest dziś dopiero 112. zawodniczką świata, mówimy też o tenisistce niemal 39-letniej, to jednak korty trawiaste idealnie sprzyjają jej stylowi gry. Rok temu sensacyjnie wygrała WTA 500 w Queens, zaczynając od kwalifikacji. I ogrywała wielkie "strzelby" - m.in. Amandę Anisimovą czy Jeleną Rybakinę. W tegorocznej edycji Kazaszka się zrewanżowała, choć doświadczona Niemka, córka byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej, też była blisko ogrania wiceliderki rankingu.
Później Maria grała jeszcze w Nottingham - uległa w 1/4 finału późniejszej mistrzyni turnieju Marie Bouzkovej. A dziś zaczęła źle, Włoszka po trzech gemach prowadziła już 3:0. Niemka jednak konsekwentnie grała w charakterystycznym dla siebie stylu - wysokimi slajsami, po których piłka odbijała się tuż przed końcową linią. I z takimi rotacjami turniejowa "1" radziła sobie coraz gorzej. Z tego 3:0 szybko zrobiło się 3:4, a później - 4:6. Maria miała ponad 80 procent wygranych akcji po pierwszym serwisie, ten robił dużą różnicę. A Jasmine szukała rytmu, którego nie potrafiła znaleźć.
Nic też nie zapowiadało, że w drugiej partii może coś się zmienić. Maria odskoczyła na 4:1, miała dwa przełamania zaliczki. I dopiero wtedy Jasmine choć na moment byłą w stanie odpowiedzieć. Doszła rywalkę na 3:4, ale nawet wtedy wyraz jej twarzy nie sugerował niczego dobrego.. Mimo wsparcia Errani, która jeszcze wczoraj grała w deblu o tytuł w Londynie, a dziś była już w Anglii.
Maria wygrała 6:4, 6:3, a dla Jasmine ta porażka ma kolejne konsekwencje.
W rankingu WTA spadnie na minimum 17. miejsce. A jeszcze przed US Open przyjdzie jej bronić punktów za zeszłoroczny finał w Cincinnati, też przegrany ze Świątek.