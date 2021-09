Oznacza to, że Hurkacz może wrócić do kraju z dwoma triumfami na koncie. Wcześniej Polak wywalczył bowiem także awans do finału w grze pojedynczej ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Rywalami Hurkacza i Zielińskiego w finale debla będą Hugo Nys z Monako i reprezentant gospodarzy Arthur Rinderknech.



Turniej ATP w Metz. Hubert Hurkacz wystąpi w niedzielę w dwóch finałach

Po pracowitej sobocie Hurkacza czeka więc pracowita niedziela - oba finały zostaną bowiem rozegrane tego samego dnia.



Nasz tenisista specjalizuje się w singlu, lecz wywalczył już niegdyś tytuł w turnieju ATP w deblu. Dokonał tego na koniec poprzedniego sezonu w prestiżowej halowej imprezie rangi Masters 1000 w Paryżu. Jego partnerem był wówczas Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.



TB

Reklama