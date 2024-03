W środę i w nocy ze środy na czwartek miłośnicy tenisa z Hiszpanii otrzymali dwa mocne "ciosy". Po godzinie 21:00 oficjalne konto turnieju WTA 1000 w Indian Wells poinformowało niespodziewanie, że Paula Badosa wycofała się z imprezy . Było to zaskakujące, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wraz ze Stefanosem Tsitsipasem grała w pokazowym turnieju o Puchar Eisenhowera. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale pokonali Igę Świątek i Huberta Hurkacza 10-2. Doszli aż do finału, który przegrali.

"Badosa wycofała się z turnieju singlowego z powodu kontuzji. Zastąpi ją (Nadia - red.) Podoroska" - napisali organizatorzy w komunikacie na platformie X. Sama 26-latka szybko zabrała głos. W pierwszej kolejności zrobiła to na Instagramie.

Paula Badosa zabrała głos ws. kontuzji. "Przepraszam"

"Bardzo mi przykro, że muszę wycofać się z mojego ulubionego turnieju. Próbowałam wszystkiego, żeby grać, ale to nie wystarczyło. Mam trudny okres z kontuzjami, ale każdego dnia walczę o jak najszybszy powrót. Chcę podziękować fanom, którzy nadal mnie wspierają, szczególnie w ostatnim roku. Przepraszam, że nie dałam tego, czego ode mnie oczekujecie i że ostatnio przekazuję tylko złe wieści. Chcę podziękować turniejowi za zaproszenie, jesteście najlepszym turniejem na świecie" - przekazała. Przypomnijmy, że otrzymała dziką kartę do zmagań w Kalifornii.

Osobny komunikat posłała jeszcze do użytkowników "X", a więc jeszcze do niedawna Twittera. "Pewnego dnia znów będę uśmiechać się na korcie. Dzięki za miłe wiadomości. I za te negatywne również, dzięki wam jestem silniejsza. Do zobaczenia wkrótce, obiecuję" - napisała.