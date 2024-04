Kolejny błysk Magdy Linette we Francji. Triumf w 68 minut i awans do ćwierćfinału

Magda Linette w dobrym stylu rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 250 w Rouen. W poniedziałek pokonała w pierwszej rundzie Elsę Jacquemot 7:5, 6:1 . W inauguracyjnym secie toczyła się zacięta rywalizacja, jednak od stanu 5:5 poznanianka zaczęła seryjnie zdobywać gemy i niewiele brakowało, by wygrała drugą partię do zera.

Polka stanęła przed szansą, by po raz pierwszy od września ubiegłego roku awansować do ćwierćfinału w grze pojedynczej (wówczas Magda dotarła do finału WTA 250 w Kantonie). Okazja stała się tym większa, bowiem rywalką 32-latki była notowana obecnie na 204. miejscu w rankingu WTA Natalija Stevanović. Reprezentantka Serbii nieoczekiwanie pokonała w pierwszej rundzie Annę Blinkową. Pojedynek trwał ponad trzy godziny, faworytka miała aż trzy piłki meczowe. Mimo tego Rosjanka nie wykorzystała swoich szans i przegrała z tenisistką z trzeciej setki zestawienia.