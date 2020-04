Grigor Dimitrow i Aisam-ul-Haq Qureshi to kolejni znani tenisiści, którzy wspomogli walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Bułgar ufundował respiratory dla szpitala w rodzinnym mieście, a pakistański deblista 1000 paczek dla potrzebujących rodzin z jego ojczyzny.

Wcześniej znaczące sumy na walkę z pandemią w swoich ojczyznach przekazali m.in. lider rankingu ATP Serb Novak Djoković i słynny Szwajcar Roger Federer, a będący drugą rakietą świata Rafael Nadal zorganizował wśród hiszpańskich sportowców zbiórkę. Polscy tenisiści z kolei włączyli się w akcję "Rakietą w koronawirusa", której celem jest zebranie pieniędzy na sprzęt ochronny dla krajowej służy zdrowia. Placówkę medyczną w rodzinnym Chaskowie wesprzeć postanowił Dimitrow.

"Nigdy nie zapomniałem skąd pochodzę i chciałem im pomóc. Doceniam wsparcie, które otrzymywałem przez lata" - zaznaczył zwycięzca ośmiu turniejów ATP.



Obecnie przebywa on w Kalifornii, ale pozostaje w stałym kontakcie z rodziną mieszkającą w ojczyźnie. Śledzi też bieżące informacje dotyczące koronawirusa w Bułgarii.



"Zawsze sprawdzam, co się dzieje w kraju. Często zapominamy, kim są prawdziwi bohaterowie w sytuacjach takich jak ta. To wszyscy lekarze, ludzie pracujący na stacjach benzynowych i sklepach oraz osoby sprzątające w szpitalach. Trzeba doceniać ich wysiłki, a wydaje mi się, że nie zawsze to robimy" - zaznaczył obecnie 19. zawodnik rankingu ATP, który niespełna trzy lata temu plasował się w tym zestawieniu na trzeciej pozycji.



Qureshi z kolei za cel obrał sobie pomoc rodzinom, w których dorośli z powodu pandemii nie mogą pracować i przez to nie mają pieniędzy na zakup podstawowych produktów. Wraz ze swoją fundacją Stop War Start Tennis przekazał pieniądze na 1000 paczek, w których znalazły się m.in. mąka, ryż, olej, herbata, mleko i mydło. Osobiście odwiedzał w ubraniu ochronnym potrzebujących w mieście Lahaur i wręczał im pakunki.



"Nasi lekarze, pielęgniarki, sztab medyczny, wojsko, policja i dziennikarze pracują na pierwszej linii frontu, by walczyć z koronawirusem i starają się chronić nas wszystkich przed nim. My - jako naród - musimy pracować razem, stanowiąc wsparcie dla nich i pomagać biednym oraz potrzebującym, dbając, by nikt nie był głodny w tych trudnych czasach" - zaznaczył na Instagramie doświadczony deblista.



Rywalizacja w turniejach ATP, WTA i ITF została wstrzymana w połowie marca. Wcześniej odwołano zaplanowane na ten miesiąc prestiżowe turnieje w Indian Wells i Miami. Zmagania nie zostaną wznowione wcześniej niż po 13 lipca.

