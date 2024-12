Kolejne świetne wieści dla Sabalenki. Aż trudno uwierzyć, znów lepsza od Świątek

Końcówka tegorocznego sezonu bez wątpienia należała do Aryny Sabalenki. Białorusinka triumfowała w US Open oraz odzyskała miano czołowej rakiety globu. 26-latce do pełni szczęścia zabrakło jedynie zwycięstwa w WTA Finals, ale Rijad opuszczała w dobrym humorze. To właśnie w Arabii Saudyjskiej popularna "Saba" przypieczętowała pierwsze miejsce w zestawieniu na koniec wielomiesięcznych zmagań. Iga Świątek miała jeszcze matematyczne szanse, lecz nie sprostała zadaniu i pozostała na drugiej lokacie. Reklama

Obecna najlepsza zawodniczka świata triumfuje także poza kortem. W poniedziałek poznaliśmy rozstrzygnięcia prestiżowego plebiscytu WTA. Białorusinka nie dała rywalkom szans w najważniejszej kategorii, zostając zgodnie z oczekiwaniami tenisistką roku. "Osiągnęła siedem finałów w 2024 roku i cztery z nich wygrała, broniąc tytułu w Australian Open, podnosząc swoją debiutancką koronę US Open i triumfując w imprezach WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. W październiku odzyskała pozycję numer 1 w rankingu WTA i zakończyła sezon jako liderka po czwartej z rzędu kwalifikacji do WTA Finals" - argumentowali organizatorzy całego przedsięwzięcia.

10 grudnia do gry wkroczyli statystycy. Kolejna porcja ciekawostek wylądowała na popularnym koncie "OptaAce" w serwisie X. 26-latka w kończącym się 2024 roku przeszła do historii za sprawą skutecznej gry w Wielkich Szlemach. Podczas Australian Open, Roland Garros oraz US Open przegrała zaledwie jedno spotkanie. Finalnie dało to kosmiczny współczynnik 94,7 proc. wygranych potyczek. Reklama

Historyczny wyczyn Aryny Sabalenki. Nawet Iga Świątek nie mogła się równać

W ostatnich latach żadna z tenisistek nie wykręciła tak dobrego wyniku. Lepsza była w 2015 roku Serena Williams - 96,2 proc. "Zawodniczki musiały zagrać minimum dziesięć meczów" - zaakcentowano we wpisie. "Siła" - podsumowano krótko. Co na to kibice? "Córka Sereny" - napisał z przymrużeniem oka jeden z użytkowników. "Zapomniałeś wspomnieć, że nie grała w Wimbledonie" - zauważył trafnie inny z komentujących.

Iga Świątek niestety nawet nie mogła równać się z Białorusinką. Polka według naszych wyliczeń uzyskała współczynnik 83% wygranych spotkań. Okazja do rewanżu już niebawem. W styczniu kolejna edycja Australian Open.

