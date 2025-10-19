Wczoraj poznaliśmy przedostatnią zawodniczkę, która zakwalifikowała się do singlowych rozgrywek podczas WTA Finals. Kobieca organizacja oficjalnie przekazała, że Jasmine Paolini wywalczyła prawo startu nie tylko w deblu, ale także w grze pojedynczej. W związku z tym pozostała już tylko jedna niewiadoma - która tenisistka zajmie ósme miejsce. Sytuacja rozstrzyga się między Mirrą Andriejewą a Jeleną Rybakiną. Rosjanka nie weźmie już udziału w żadnych zmaganiach, stąd wszystko zależy od wyników reprezentantki Kazachstanu.

Przed dzisiejszym finałem imprezy rangi "500" w Ningbo istniały dwa warianty kwalifikacji dla mistrzyni Wimbledonu 2022. W przypadku porażki w decydującym starciu, potrzebowałaby tytułu w Tokio. Zdobycie trofeum w chińskim turnieju oznaczałoby, że Rybakina awansuje do WTA Finals, jeśli dojdzie co najmniej do półfinału w japońskich zmaganiach. Niedzielną przeciwniczką Jeleny okazała się Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka jest już pewna roli rezerwowej w Rijadzie. Obie panie sąsiadują ze sobą w notowaniu, które ukazało się 13 października. Reprezentantka Kazachstanu plasuje się na 9. miejscu - o jedno "oczko" wyżej. Zanosiło się na ciekawą batalię o tytuł w Ningbo.

WTA Ningbo: Jelena Rybakina kontra Jekaterina Aleksandrowa w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Aleksandrowej. Tenisistka z Czelabińska utrzymała swoje podanie do 30 i objęła prowadzenie. W następnych minutach obserwowaliśmy dwa gemy rozgrywane na przewagi. Oba zakończyły się po myśli Jekateriny. Odkąd Rybakina posiadała piłkę na 1:1, później przegrała trzy kolejne akcje i została przełamana. Chwilę później zrobiło się 3:0 dla Rosjanki. Jelena próbowała odrabiać straty. Gorąco zrobiło się w trakcie piątego rozdania, kiedy to 30-latka była bliska wypuszczenia z rąk wyniku 40-0. Obroniła jednak w sumie dwa break pointy i ponownie uzyskała trzy "oczka" przewagi. Aleksandrowa utrzymała różnicę przełamania już do końca seta. Ostatecznie wygrała go 6:3.

Początek drugiej części pojedynku przyniósł diametralną zmianę sytuacji na korcie. Tym razem jako pierwsza serwowała reprezentantka Kazachstanu. Dzięki temu mogła nadawać ton rywalizacji. Kluczowy moment przypadł na drugiego gema. To wtedy Rybakina skruszyła mur rywalki. Za trzecim break pointem wywalczyła pierwsze przełamanie na swoją korzyść. Tamten moment odebrał pewność siebie Jekaterinie. Jelena zaczęła dominować na korcie, zgarniała kolejne "oczka". Ostatecznie Aleksandrowa w ogóle nie zaistniała na tablicy wyników w drugiej partii. Mistrzyni Wimbledonu triumfowała w niej 6:0.

W związku z tym, że Kazaszka wywalczyła przełamanie w ostatnim gemie poprzedniej odsłony, także kolejnego seta mogła zaczynać od własnego podania. W premierowy gemie pewnie utrzymała serwis do 15. Po zmianie stron próbowała odpowiedzieć Jekaterina. Rosjanka miała jednak ogromny kłopot, gdyż wciąż odczuwała napór ze strony Jeleny. Chociaż pojawiały się kolejne okazje na wyrównanie, to żadna z czterech piłek na 1:1 nie została wykorzystana przez Aleksandrową. Po tych wszystkich szansach nadszedł break point dla Rybakiny. I od razu został zamieniony w przełamanie.

Po chwili zanosiło się na kolejnego łatwego gema dla reprezentantki Kazachstanu przy własnym podaniu. Prowadziła już 40-0, ale wtedy nieoczekiwanie objawiły się kłopoty. Nagle doszło do powrotnego break pointa dla Jeleny. Mistrzyni Wimbledonu wyszła jednak z małego kryzysu, wygrywając kolejne wymiany. Finalnie zrobiło się 3:0 dla Rybakiny. Mimo trudnej sytuacji, Jekaterina walczyła do końca. W siódmym gemie doczekała się kolejnej okazji na przełamanie powrotne. Ostatecznie reprezentantka Kazachstanu nie dała się dogonić. Sprawę zakończyła już w trakcie ósmego rozdania. Rybakina wygrała spotkanie 3:6, 6:0, 6:2 po 118 minutach walki i zdobyła tytuł WTA 500 w Ningbo. Teraz potrzebuje co najmniej półfinału w Tokio, by zakwalifikować się do WTA Finals.

Denis Shapovalov - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jelena Rybakina JASON WHITMAN AFP

Jekaterina Aleksandrowa KARIM JAAFAR AFP

Mirra Andriejewa Patrick T. Fallon / AFP AFP