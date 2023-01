Kolejne problemy Nicka Kyrgiosa. Nie ominie go kara. "Tego już za wiele"

Wielkie nadzieje w Nicku Kyrgiosie pokładano szczególnie przed rozpoczęciem Australian Open . Organizatorzy sądzili bowiem, że po raz pierwszy od 1976 roku trofeum w grze pojedynczej mężczyzn powędruje w ręce reprezentanta Australii. Niestety, 16 stycznia Kyrgios poinformował, że nie zagra w tegorocznym turnieju w Melbourne. Jak się okazało, australijski gwiazdor musiał wycofać się w rywalizacji w powodu kontuzji kolana . To jednak nie koniec jego problemów.

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy pokonując Jule Niemeier 6:4, 7:5

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy pokonując Jule Niemeier 6:4, 7:5 / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Nick Kyrgios po raz kolejny w tarapatach

Jak informują dziennikarze The Guardian, 27-letni tenisista postanowił wykorzystać czas wolny i spędzić go u boku ukochanej. Kyrgios i Costeen Hatzi zostali zauważeni na hulajnodze elektrycznej na Elizabeth Street. Tam sfotografował ich jeden z fotoreporterów, James Ross. Zdjęcie, choć z pozoru niewinne, przysporzyło Kyrgiosowi wiele problemów. Dlaczego? Otóż gwiazdor tenisa przejeżdżając przez ulicę nie miał na sobie kasku, który w stanie Victoria jest wymogiem. Co więcej, na takiej hulajnodze może jeździć tylko jedna osoba. 27-latek złamał więc dwa przepisy, a teraz grozi mu spora kara pieniężna.