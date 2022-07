To był niezwykle udany początek miesiąca dla australijskiego tenisisty. Przez rywalizację 27-latek przeszedł niczym burza. Największy tekst miał czekać go podczas meczu z Rafaelem Nadalem, jednak Hiszpan musiał wycofać się ze spotkania z powodu problemów zdrowotnych . Tym samym Nick Kyrgios po raz pierwszy zapewnił sobie awans do finału wielkoszlemowego.

Mimo przegranej z Novakiem Djokoviciem Australijczyk miał wiele powodów do radości. Te jednak szybko zniknęły, gdy podczas podróży z Londynu na Bahamy na drodze tenisisty pojawiły się problemy.

Nick Kyrgios spędził noc na lotnisku

Tenisistę i jego ukochaną Costeen Hatzi czekała kilkugodzinna podróż na upragniony urlop. Para miała przystanek w Kanadzie, i tam właśnie zaczęły się ich problemy. Jak się okazało, na lotnisku w Toronto trwał globalny chaos, przez który opóźnione zostały niemal wszystkie loty.

Partnerka Kyrgiosa w mediach społecznościowych pożaliła się kibicom na sytuację, jaka ich spotkała. Nie dość, że musieli oni spędzić noc na lotnisku i spać na podłodze, to jeszcze okazało się, że zarówno tenisista, jak i jego partnerka stracili bagaże w trakcie lotu z Londynu.

Po godzinach oczekiwań zakochani dotarli wreszcie do celu. Teraz finalista Wimbledonu wraz z Hatzi przebywają na Bahamach, gdzie planują spędzić urlop.

