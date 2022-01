Przypomnijmy, że Serb został deportowany w niedzielę z Australii i nie wystartował w rozpoczętym właśnie w Melbourne turnieju Australian Open. Novak Djoković nie zdecydował się zaszczepić przeciw Covid i nie zamierza tego zrobić w przyszłości.

French Open nie dla Novaka Djokovicia?

Już po tym zdarzeniu w dzienniku "Le Parisien" prezes Francuskiej Federacji Tenisowej, Gilles Moretton, zapowiedział, że organizatorzy Roland Garrosa, w tym nowa dyrektor turnieju Amelie Mauresmo, pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą wystąpić we Francji tenisistom niezaszczepionym.





Okazuje się jednak, że może okazać się to niemożliwe. Po burzliwych, trwających dwa tygodnie debatach, niższe izba francuskiego parlamentu, Zgromadzenie Narodowe, przegłosowało ustawę, na mocy której nie wystarczy już negatywny wynik testu na koronawirusa, by móc korzystać z kin czy restauracji, a także uczestniczyć w imprezach sportowych.



Francuska minister sportu Roxana Maracineanu napisała w mediach społecznościowych, że dotyczy to także zawodników. A to oznacza, że jeśli do tego czasu przepisy nie ulegną zmianie lub Djoković się nie zaszczepi, nie będzie mógł wystąpić we French Open.