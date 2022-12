Kolejne kłopoty Mirosława Skrzypczyńskiego? Była zawodniczka ujawnia

Wokół Skrzypczyńskiego po publikacjach Onetu wrze od dłuższego czasu. Pod koniec października dziennikarze ujawnili, że miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków swojej rodziny oraz zawodniczek. Niedługo później Katarzyna Kotula , w przeszłości zawodniczka, a obecnie posłanka Lewicy powiedziała, że jako 14-latka była napastowana seksualnie przez Skrzypczyńskiego co najmniej kilkanaście razy.

Teodorowicz ujawnia: Skrzypczyński dosypał jej środki nasenne

Atmosfera wokół Skrzypczyńskiego nieustannie się jednak zagęszcza. W piątek Onet opublikował kolejny materiał. Tym razem jest to rozmowa z byłą tenisistką, reprezentantką Polski, Katarzyną Teodorowicz. Mówi ona, że przed laty Skrzypczyński dosypał jej potajemnie środki nasenne, by ułatwić swojej podopiecznej pokonanie jej. Dojść do tego miało podczas mistrzostw Polski w 1990 roku.