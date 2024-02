Daniił Miedwiediew przygotował formę na Australian Open zaliczany do turniejów Wielkiego Szlema. Reprezentant Rosji awansował do finału rozgrywek. W decydującej batalii musiał jednak uznać wyższość młodszego kolegi po fachu Jannika Sinnera . Włoch pokonał 28-latka 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 4:6, choć Miedwiediew prowadził już 2:0 w setach. Po wszystkim przegrany zdradził w rozmowie z mediami, że ma nadzieję na to, że w końcu uda mu się sięgnąć po główną nagrodę w Melbourne.