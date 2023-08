Kolejne fatalne wieści dla słynnej rywalki Świątek. "Emocjonalne żniwo"

Wielki szok - tak w skrócie można określić zdarzenie z października ubiegłego roku, kiedy to Simona Halep, była liderka światowego rankingu WTA, została zawieszona przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA). Powodem było wykrycie w jej organizmie niedozwolonego środka o nazwie roksadustat - Rumunka jednak od początku zaprzeczała, by świadomie miała przyjmować taki specyfik. Problem przy tym jest taki, że sportsmenka... do teraz nie doczekała się ostatecznej decyzji w swej sprawie. Mało tego, po raz kolejny przełożono ogłoszenie końcowego werdyktu - a to kosztuje 31-latkę ogrom nerwów.