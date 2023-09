Kolejna wpadka wielkiej gwiazdy. Niezrozumiała porażka, niezwykły moment na korcie

28 sierpnia Maria Sakkari przegrała w pierwszej rundzie US Open z Rebeką Masarovą 4:6, 4:6. Po tym spotkaniu przeżyła kryzys emocjonalny i poważnie rozważała odpoczynek od tenisa. Otrzymała jednak wielkie wsparcie od bliskich i kolegów z touru, co jej zdaniem było głównym powodem chęci dalszej gry.

Życiowy sukces Amerykanki, faworytka za burtą

Jednak dla Sakkari, która ewidentnie przeżywa słabszy okres w karierze, okazała się to przeszkoda nie do przejścia. Już w pierwszej partii widać było pewne problemy Greczynki, która przegrała aż trzy swoje gemy serwisowe i Navarro mogła cieszyć się z wygranej w tym secie 6:4.

Jednak niezrażona "bajglem" Navarro, która walczyła o swój życiowy sukces, postawiła faworyzowanej rywalce trudne warunki. Do stanu 6:6 na korcie trwała zacięta walka, którą musiał rozstrzygnąć tie break. Tam nieoczekiwanie to Amerykanka zaprezentowała się zdecydowanie lepiej i szybko "ustawiła" sobie grę, wychodząc na prowadzenie 4:0. Nie oddała go już do końca, wygrywając tę część spotkanie 7:4 i awansując do półfinału turnieju w San Diego, gdzie czeka na nią rodaczka Sofia Kenin.