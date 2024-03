Kolejna wpadka Jeleny Ostapenko! "Zmora" Świątek pożegnała się z turniejem w Indian Wells

O Jelenie Ostapenko, szczególnie w kontekście Igi Świątek, napisano już niemal wszystko. Reprezentantka Łotwy to prawdziwa zmowa naszej reprezentantki i tenisistka, która jako jedyna w tourze może powiedzieć, że ma patent na obecną liderkę rankingu WTA. Tyle, że sama Ostapenko ma sporo swoich demonów i regularnie zmaga się z nimi na korcie.

Zwykle wiem, co robić... błędy były ogromne" Iga Świątek po przegranej z Ostapenko. WIDEO

Zwykle wiem, co robić... błędy były ogromne" Iga Świątek po przegranej z Ostapenko. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Szalony pierwszy set

Pierwszy set tego spotkania miał przebieg bardzo charakterystyczny dla tego, co można powiedzieć o Ostapenko. Na korcie trwało prawdziwe szaleństwo, bo reprezentantka Łotwy falowała jak wody płynącej przez Rygę Dźwiny. Zaczęło się dobrze, bo w czwartym gemie faworytce udało się przełamać Kerber i wyszła na prowadzenie 3:1 .

Rollercoaster w trzecim secie

Set numer dwa Ostapenko zaczęła z zadziwiającą, choć chyba dla niej niespecjalnie przyjemną, regularnością. Już w drugim gemie przełamała rywalkę, by przegrać cztery kolejne partie, dwukrotnie tracąc swoje podanie. I na własne życzenie wpędzając się w tarapaty.

Początek trzeciego seta to prawdziwy rollercoaster. Zaczęło się od... czterech przełamań. Podanie zupełnie nie "siedziało" zawodniczkom" i dopiero w piątym gemie Kerber utrzymała swój serwis. I jak się okazało, był to decydujący moment tego spotkania. Niemka ponownie zdołała przełamać rywalkę i wygrała trzeciego seta 6:3, a całe spotkanie 2:1 i to ona zagra w trzeciej rundzie!