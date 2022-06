Kolejna wpadka gwiazdy! Tuż przed Wimbledonem

Czeszka na drugą lokatę awansowała w lutym i utrzymywała ją aż do Rolanda Garrosa, po którym osunęła się (z uwagi na szybkie pożegnanie z imprezą) aż na 14. pozycję. Od czasu porażki na francuskich kortach nie startowała. Powróciła do rywalizacji dopiero podczas imprezy w Eastbourne. W pierwszej rundzie miała "wolny los", zaś w drugiej spotkała się z Martą Kostjuk. Ukrainka to aktualnie 79. rakieta świata, choć była już w karierze zdecydowanie wyżej - nawet na 49. pozycji.

Kolejna wpadka niedawnej wiceliderki rankingu

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, ale po dwóch setach, przy stanie 6:4, 3:6 zostało przerwane. Wznowiono je dopiero kolejnego dnia. W decydującej partii to Ukrainka była górą. Wygrała ją 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań, podczas, gdy Krejcikova znów przełknąć musiała gorzką pigułkę.

Tak szybkie pożegnanie z rywalizacją to duży problem przed Wimbledonem. 26-latka długo walczyła z kontuzją łokcia, z powodu której zagrożony był jej występ już na kortach we Francji. Wygląda jednak na to, że wciąż nie jest w stanie powrócić do dawnej formy.

Marta Kostjuk - Barbora Krejcikova 4:6, 6:3, 6:4

