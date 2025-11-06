Kolejna tenisistka dołącza do Świątek. Szokujące wyznanie. "Moje ciało wołało o pomoc"

Ons Jabeur, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci współczesnego tenisa, od lat inspiruje kibiców na całym świecie. Tunezyjka, była wiceliderka światowego rankingu WTA i trzykrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych, zapisała się w historii jako pierwsza zawodniczka z Afryki, która osiągnęła tak wiele w kobiecym tenisie. Jej techniczny styl gry, kreatywność i emocjonalne podejście do sportu zjednały jej rzesze fanów. Jednak za sukcesami Jabeur kryła się coraz większa presja, z którą - jak sama przyznała - nie była już w stanie sobie poradzić.

W lipcu tego roku 31-letnia zawodniczka ogłosiła przerwę od profesjonalnych występów, tłumacząc, że potrzebuje czasu, by "uporządkować swoje ciało i umysł". Decyzja ta zaskoczyła wielu obserwatorów, ale Jabeur przyznała, że była nieunikniona. Mimo zawieszenia kariery, pojawiła się na zakończenie sezonu w Rijadzie, gdzie pełniła rolę ambasadorki turnieju WTA Finals.

Ons Jabeur jak Iga Świątek. Krytykuje WTA, a potem takie słowa. "Bardzo cierpiałam"

W rozmowie z telewizją Sky Sports Jabeur otwarcie skrytykowała napięty kalendarz WTA, który - jej zdaniem - doprowadził ją na skraj wyczerpania. "Ten harmonogram niszczy wszystkich. Nie pozwalam już, by dyktowano mi, co mam robić, a czego nie. Bardzo cierpiałam, bardziej psychicznie niż fizycznie. Moje ciało długo wołało o pomoc, a ja go nie słuchałam" - wyznała.

Podkreśliła, że najlepsze zawodniczki są zobowiązane do udziału w czterech turniejach wielkoszlemowych, dziesięciu WTA 1000 i sześciu WTA 500 w sezonie, co praktycznie uniemożliwia regenerację. Zwróciła też uwagę na absurd kalendarza, wskazując m.in. na rozgrywane tydzień po tygodniu turnieje w Dosze i Dubaju czy dwutygodniowe imprezy rangi WTA 1000.

"To za dużo. Żadna zawodniczka tego nie lubi" - zapewniła. Tunezyjka przyznała też, że przeciążenie startami doprowadziło ją do depresji. "Długo byłam smutna. Ale teraz stawiam siebie na pierwszym miejscu. To ogromny krok" - podkreśliła.

Na problem nadmiernie napiętego grafiku zwracała wcześniej uwagę również Iga Świątek, wiceliderka światowego rankingu. Polka wielokrotnie mówiła, że częste podróże i brak przerw między turniejami utrudniają utrzymanie formy psychicznej i fizycznej. Po ubiegłorocznym sezonie przyznała, że czuje się przemęczona i apelowała o większe zrozumienie ze strony organizatorów. Jej głos, podobnie jak teraz Jabeur, wyraża rosnące niezadowolenie wśród tenisistek, które coraz częściej mówią o potrzebie zmian w tenisie.

------------------------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Ons Jabeur MARTIN KEEP / AFP AFP

Ons Jabeur William West AFP

Iga Świątek JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP