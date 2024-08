Kolejna sensacja w Nowym Jorku. 6:1 na koniec, dwukrotna mistrzyni Australian Open odpada

W jednym z piątkowych spotkań na kortach US Open doszło do pojedynku z udziałem dwukrotnej triumfatorki australijskiego Szlema - Wiktorii Azarenki. Zawodniczka pochodząca z Białorusi rywalizowała o awans do czwartej rundy singla przeciwko Yafan Wang. Nieoczekiwanie Chinka sprawiła mnóstwo kłopotów doświadczonej tenisistce. Trzeci set zakończył się wręcz pogromem i ostatecznie to Azjatka zameldowała się w 1/8 finału nowojorskich zmagań, wygrywając 6:4, 3:6, 6:1.