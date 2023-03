Kolejna sensacja w Miami. Gwiazda odpadła mimo 82 lokat przewagi w rankingu

15. tenisista świata Alexander Zverev nie dał rady 97. w rankingu ATP Japończykowi Taro Danielowi. Spotkanie odbyło się na przestrzeni dwóch setów, a pierwszego z nich Niemiec przegrał... do zera, choć był zdecydowanym faworytem ekspertów. Otwierająca partia potrwała zaledwie 30 minut, a cały mecz - godzinę i trzynaście minut.

AP / © 2023 Associated Press

Pierwsze zaskoczenie w Miami. Murray przegrał mecz I rundy. SKRÓT. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Koszmar Alexandra Zvereva. Odpadł z turnieju w Miami

Pierwszy set był dla 25-latka urodzonego w Hamburgu prawdziwym koszmarem. Nie doprowadził do żadnego break pointa, a z drugiej strony oddawał swoje gemy serwisowe zbyt łatwo, nie doprowadzając w nich do choćby jednej równowagi. W drugiej partii obaj zawodnicy sprawnie przytrzymywali własne podanie z jednym wyjątkiem, gdy Zverev został przełamany na 2:3 i nie był w stanie odwrócić losów rywalizacji.

Przypomnijmy, że 30-letni Daniel niedawno doszedł w Indian Wells do trzeciej rundy, w drodze do której pokonał choćby Matteo Barrettiniego, a przecież musiał się kwalifikować do drabinki głównej. W Miami póki więcej sensacyjnie zakończonych meczów jest u pań niż u panów, ale ta tendencja może się jeszcze zmienić.