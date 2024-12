Gdy Weronika Falkowska w kwietniu 2023 roku toczyła w Astanie bardzo dobry bój z samą Jeleną Rybakiną , kibice cmokali a jej grę. Postawiła się rywalce ze ścisłego topu, wcale od niej nie odbiegała. Wtedy zajmowała miejsce w połowie trzeciej setki rankingu WTA, mogła wierzyć jeszcze, że wkrótce zadebiutuje w eliminacjach wielkoszlemowego turnieju. Nie udało się, przyszedł kryzys, którego jednym z nielicznych jasnych punktów był trumf w kwietniu w dalekim Burundi w Afryce . Niedawno zaś Falkowska spadła do szóstej setki rankingu, co dla niej, zawodniczki z potencjałem, było już niemal upadkiem w przepaść.

Znakomity turniej ITF W35 w Ortisei dla Weroniki Falkowskiej. Polka już wcześniej sprawiła sensację

W czwartek Polka ograła wyżej notowaną Serbkę Mię Ristić , dziś zaś zmierzyła się z najwyżej rozstawioną Litwinką Justiną Mikulskyte . Falkowska już ją raz pokonała, dwa lata temu w Estonii, ale wtedy układ w rankingu WTA wyglądał trochę inaczej. Nie trochę, radykalnie. Bo dziś Falkowska jest 535., Mikulskyte zaś 237. To Litwinka miała realną szansę uzyskania przepustki do kwalifikacji Australian Open, bo w wirtualnym rankingu wskoczyła w okolice 227. miejsca, zrównała się de facto z Katarzyną Kawą . Choć te punkty dostanie dopiero 16 grudnia, gdy zamykać się będzie lista zgłoszeń do Melbourne.

Weronika Falkowska awansowała do drugiego finału w Ortisei. Pierwszy z nich - jeszcze w piątek

Gdy w drugim secie Falkowska odskoczyła na 3:0, mając dwa breaki zaliczki, można było już zakłada jej awans do finału. Tylko że za moment wpadła w dołek, Mikulskyte chyba poczuła, że oddala się od niej wielka szansa. I to Litwinka wygrała sześć gemów z rzędu . Wyrównała więc na 1:1.

Można było się zastanawiać, czy Weronika wróci jeszcze do gry, czy da radę. Dała, dobrze zaczęła trzeciego seta, w piątym gemie obroniła dwa break pointy, przełamała Litwinkę. A za chwilę wygrała jej gema serwisowego do zera. I już nie dała się zaskoczyć. Po 174 minutach cieszyła się z awansu do finału, wygrała 6:2, 3:6, 6:3. Ma zapewnione co najmniej 23 punkty rankingowe, wróci do piątej setki.