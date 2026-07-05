Daria Kasatkina, Anastazja Potapowa, Kamilla Rachimowa - to tylko kilka z tenisistek, które w ostatnich latach zdecydowały się na zmianę obywatelstwa, rezygnując tym samym z grania pod rosyjską flagą. Sytuacja dla kraju władanego przez Władimira Putina staje się trudna, bo grono tenisistek, które "traci" stale się powiększa.

Rosjanka zmienia obywatelstwo. Jest oficjalny komunikat

W sobotę kolejna Rosjanka postanowiła zmienić obywatelstwo. Ukazał się już w tej sprawie oficjalny komunikat. Zmienić federację na armeńską postanowiła Alina Czarajewa, czyli finalistka juniorskiego Roland Garros z 2020 roku.

Po szeroko zakrojonych działaniach i długotrwałych negocjacjach, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Keron oraz Armeńskiej Federacji Tenisowej, Alina oficjalnie otrzymała obywatelstwo Republiki Armenii i od teraz będzie występować pod armeńską flagą

"Czarajewa zajmuje obecnie 118. miejsce w rankingu WTA. Jej dołączenie wzmacnia obecność Armenii w międzynarodowym kobiecym tenisie i dodaje kolejny obiecujący talent do rosnącej reprezentacji kraju na światowej scenie" - czytamy dalej.

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Czarajewa ma na koncie 10 tytułów w singlu, a w ostatnim czasie jej największym sukcesem był triumf w tegorocznym turnieju WTA 125 (WTA Challenger) w Midland. Pozwolił on jej awansować na 118. pozycję w rangkingu. Wyżej jeszcze nigdy nie była.

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To już plaga wśród tenisistek. Rosjanie oburzeni

Z czego wynika masowa "ucieczka" tenisistek z Rosji? Największym problemem prawdopodobnie jest brak wsparcia finansowego. Do tego kraj pogrążony jest w wojnie z Ukrainą, co wielu sportowców nawet z Rosji jawnie potępia.

Wiadomość o zmianie obywatelstwa przez Czarajewą odbiła się szerokim echem w Rosji. Większość komentujących wyrażała oburzenie takim rozwojem spraw.

Exodus sportowców do innych federacji jest jasnym i brutalnie szczerym wskaźnikiem stanu rosyjskich federacji sportowych, infrastruktury i społeczeństwa w ogóle; Więc statek tonie; Teraz wiemy, przeciwko komu kibicować.

Co ciekawe, spora część krytycznych komentarzy adresowana była do rosyjskich działaczy. Czytelnicy punktowali, że rosyjska federacja nie zapewnia odpowiedniego wsparcia, więc nic dziwnego, że tenisistki masowo zmieniają obywatelstwo.





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