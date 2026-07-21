Alisa Oktiabriewa zachwyciła podczas tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa - sięgnęła bowiem po końcowe trofeum w grze pojedynczej dziewcząt, wygrywając w finale z Chinką Xinran Sun 6:2, 6:1. Dla młodej Rosjanki był to pierwszy tak ważny triumf w karierze, a przy okazji znak dla rywalek, że być może za kilka lat pójdzie ona w ślady innych rodaczek z Mirrą Andriejewą na czele. 19-latka bowiem na tej samej imprezie sięgnęła po mistrzostwo w grze pojedynczej kobiet, pokonując w finale Maję Chwalińską 6:3, 6:2.

Po triumfie 17-latki Rosjanie nie mieli jednak powodów do radości. Jak ogłosiła bowiem po finałowym meczu w Paryżu młoda zawodniczka, zdecydowała się na zmianę obywatelstwa i kwestią czasu pozostaje to, że na arenie międzynarodowej reprezentować będzie barwy Czech.

"Mieszkam w Czechach od pierwszego roku życia. Szczerze mówiąc uważam się za Czeszkę. Moja szkoła, przyjaciele i trenerzy są w Pradze. To mój dom. To zawsze była moja ojczyzna. Byłam w Rosji tylko raz. Na turnieju do lat 14" - wyznała później w rozmowie z portalem "sports.ru".

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Alisa Oktiabriewa ostatecznie zmieniła barwy i od tej pory podczas międzynarodowych turniejów będzie rywalizowała już jako Czeszka. Na stronie WTA oficjalnie zmieniono obywatelstwo 17-latki, a o wszystkim poinformował portal "sport.ru".

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Nie tylko Oktiabriewa. Rosjanki zmieniają barwy

Na przestrzeni ostatnich lat wiele zawodniczek z Rosji zdecydowało się na zmianę barw. W gronie tym znalazły się m.in. Alina Czarajewa, która podjęła decyzję o reprezentowaniu Armenii, a także Marija Timofiejewa i Polina Kudiermietowa, który ogłosiły, że zamiast Rosji będzie dumnie reprezentować Uzbekistan. W 2023 roku zmianę barw ogłosiła także Warwara Graczowa, która dziś z dumą reprezentuje Francję. Najgłośniej komentowanym przypadkiem była jednak Daria Kasatkina. 29-latka po wybuchu wojny w Ukrainie głośno krytykowała działania Władimira Putina, a w 2025 roku oficjalnie zaczęła reprezentować Australię.

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Alisa Oktiabriewa Tim Clayton Getty Images

Alisa Oktiabriewa z trofeum za triumf w juniorskim Roland Garros Robert Prange Getty Images

Alisa Oktiabriewa Robert Prange Getty Images





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