Kolejna Rosjanka porzuca ojczyznę. Będzie trzecią rakietą kraju. Oto oświadczenie

Tomasz Chabiniak

"Rosyjski tenis ma spore kłopoty" - komentuje jeden z użytkowników Reddita. Kolejna zawodniczka zdecydowała się zmienić obywatelstwo. Mowa o zajmującej miejsce w czołowej setce rankingu WTA. Wybrała kraj, w którym mieszka i trenuje od kilku lat. Pojawiło się oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Naturalizacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Oksana SielechmietjewaAnadoluGetty Images

- Kiedy trenowałam w Hiszpanii, to Rosjanie nie chcieli mi pomóc, sfinansować, dać żadnych kontraktów ani nic takiego. Powiedzieli mi: jesteś w Hiszpanii, to tam rozmawiaj. [...] Tam, gdzie się urodziłeś, tam jest twoje miejsce. Hiszpanie zaproponowali mi zmianę obywatelstwa i grę dla nich, ale w mojej rodzinie nie wchodziło to w grę. Patriotyzm był we mnie głęboko zakorzeniony, ponieważ mój tata wyszkolił siedmiu mistrzów olimpijskich, a moja mama była świetną lekkoatletką i zawsze z dumą reprezentowała swój kraj - mówiła kiedyś Swietłana Kuzniecowa.

Teraz jej słowa przypomina "Sport-Express" w kontekście Oksany Sielechmietjewej. 88. zawodniczka rankingu WTA (wiosną była nawet 71.) ma obecnie 23 lata, a od 2018 roku mieszka i trenuje w Barcelonie. Szykuje się właśnie do meczu 1. rundy Rolanda Garrosa przeciwko Marcie Kostiuk, ale w jej karierze dzieją się też inne ważne rzeczy. Właśnie ogłoszono, że uzyska hiszpańskie obywatelstwo.

Paszportowy "exodus" Rosjanek trwa - w niedalekiej przeszłości Daria Kasatkina, Daria Gawriłowa (Saville) i siostry Rodionowe otrzymały obywatelstwo australijskie. Maria Timofiejewa, Polina Kudermietowa i Kamilla Rachimowa rywalizują dla Uzbekistanu, a Anastazja Potapowa dla Austrii. Szlak przecierały wcześniej Jelena Rybakina, Julia Putincewa (Kazachstan), Warwara Graczewa, Ksenia Jefremowa (Francja), Natela Dzalamidze (Gruzja) i Elina Awanesjan (Armenia).

Taka jest obecna rzeczywistość
komentuje wspomniany dziennik

Sielechmietjewa staje się Hiszpanką. Zostały formalności, by mogła grać w BJK Cup

"Mieszkająca w Barcelonie rosyjska tenisistka Oksana Sielechmietjewa otrzymała obywatelstwo hiszpańskie poprzez naturalizację, co zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym (BOE) w czwartek 21 maja. 23-letnia leworęczna zawodniczka będzie mogła zostać wybrana przez kapitan hiszpańskiej reprezentacji tenisowej Carlę Suarez na Puchar Billie Jean King. Sielechmietjewa mieszka i trenuje w Hiszpanii od 14. roku życia, gdzie mieszkają również jej rodzice. Królewska Hiszpańska Federacja Tenisowa (RFET) świadoma jej chęci gry dla reprezentacji Hiszpanii, wszczęła postępowanie prawne przed Najwyższą Radą Sportu (CSD) w celu uznania jej za zawodniczkę o znaczeniu narodowym i tym samym przyznania jej prawa do gry" - brzmi komunikat.

8 lat temu nastoletnia zawodniczka zapisała się do akademii 4Slam, w której trenował Andriej Rublow. To on miał być punktem odniesienia dla tenisistki i jej agenta.

Stanie się teraz trzecią rakietą w kraju po Cristinie Bucsie i Jessice Bouzas Maneiro. Na ten moment jej najważniejszym osiągnięciem jest 3. runda tegorocznego Australian Open. W Melbourne pokonała m.in. Paulę Badosę, zatrzymała się na Jessice Pegule. W przeszłości wygrała trzy challengery, a za czasów juniorskich French Open 2021 i US Open 2019 w grze podwójnej.

Oksana SielechmietjewaAl Bello/Getty ImagesAFP
Alexandra Eala i Oksana Sielechmietjewa po triumfie w juniorskim French OpenRob Prange/DPPIAFP
Oksana Sielechmietjewa sprawiła niespodziankę w drugiej rundzie Australian Open 2026Andrea Rosito / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


