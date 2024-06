Kolejna Rosjanka chce się ewakuować. Rewelacja Rolanda Garrosa zmienia obywatelstwo

Jeżeli o Idze Świątek mówi się, że jest królową ceglanej nawierzchni i na kortach im. Rolanda Garrosa nie ma sobie równych, o tyle o Elinie Awanesian, zachowując wszelkie proporcje, można powiedzieć, że także to jest nawierzchnia, na której potrafi błysnąć. Dwa razy z rzędu dotarła wszak do IV rundy French Open. W tym roku była jedną z rewelacji turnieju. Jako Rosjanka, choć niebawem ma się to zmienić.