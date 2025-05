Kolejna gwiazda żegna się z Rzymem. Wyjaśniła się kwestia Gauff po zwycięstwie Belgijki

Sobota na Campo Centrale zafundowała wstrząs w dolnej części kobiecej drabinki. Zaczęło się od porażki Igi Świątek. Polka przez długi czas była bezradna w starciu z Danielle Collins. Raszynianka nawiązała walkę dopiero w drugim secie, miała nawet break pointy na 5:4. Ostatecznie Amerykanka zamknęła jednak spotkanie w dwóch odsłonach, triumfując 6:1, 7:5 . Pożegnanie naszej reprezentantki z turniejem WTA 1000 w Rzymie na etapie trzeciej rundy oznaczało, że będziemy mieli nową wiceliderkę rankingu, a 23-latka spadnie na co najmniej czwarte miejsce.

WTA Rzym: Gauff będzie nową wiceliderką rankingu. To efekt wyniku meczu Pegula - Mertens

Już początek spotkania wskazywał, że to będzie trudna przeprawa dla Amerykanki. Reprezentantka Belgijki, plasująca się aktualnie na 24. miejscu w rankingu, nadawała ton rywalizacji na starcie pojedynku. Pierwszy ważny moment nastał w trakcie piątego gema . Wówczas Pegula po raz pierwszy przejęła inicjatywę i ze stanu 15-40 wypracowała sobie break pointy. Wykorzystała trzeciego z nich i po raz pierwszy w meczu objęła prowadzenie. Nie nacieszyła się nim jednak zbyt długo, bowiem po chwili na tablicy wyników mieliśmy już remis - 3:3.

W trakcie siódmego rozdania pachniało powtórką sytuacji z piątego. Tym razem jednak Elise ostatecznie utrzymała własne podanie, broniąc w sumie dwie okazje przeciwniczki na przełamanie. W następnych minutach obie pilnowały swojego serwisu i powoli zanosiło się na tie-break. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. W jedenastym gemie Mertens dokonała spektakularnego powrotu ze stanu 0-40 . Wygrała pięć akcji z rzędu i na tym się nie zatrzymała. Po chwili wywalczyła sobie dwa setbole przy podaniu Jessiki, wykorzystała już pierwszego z nich. Dzięki temu triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Belgijka zgarnęła drugie przełamanie i przy stanie 5:1 serwowała po zwycięstwo w spotkaniu. Dokonała tej sztuki, wykorzystując drugiego meczbola. Dzięki pięciu wygranym gemom z rzędu wybitna deblistka zapewniła sobie triumf 7:5, 6:1 i awans do czwartej rundy WTA 1000 w Rzymie. O ćwierćfinał powalczy w poniedziałek z Dianą Sznajder.

Pegula zaś żegna się z rywalizacją w stolicy Włoch. Mimo odpadnięcia w 1/16 finału, w notowaniu, które ukaże się 19 maja, awansuje o jedną lokatę kosztem Igi Świątek i powróci na najniższy stopień podium rankingu. Druga lokata będzie jednak należeć do Coco Gauff. Dla Amerykanki to dodatkowy bonus. Awans na pozycję wiceliderki kobiecego zestawienia po turnieju w Rzymie ma bardzo istotne znaczenie. Na podstawie notowania z 19 maja będą przydzielane rozstawienia na Roland Garros. 21-latka otrzyma "2", co oznacza, że będzie mogła trafić na Arynę Sabalenkę najwcześniej w finale. W dodatku zajmie miejsce numer 128 w drabince wielkoszlemowych zmagań w Paryżu.