Dominic Thiem to zwycięzca US Open, finalista Australian Open i dwukrotny finalista Rolanda Garrosa, a także były numer trzy rankingu ATP. Aż trudno uwierzyć, że od maja 2021 przez dwanaście kolejnych miesięcy rozegrał zaledwie jedenaście meczów i wszystkie z nich przegrał. To jednak skutki odniesionego urazu nadgarstka i długiego powrotu do dobrej formy sportowej.

Thiem z dziką kartą na Australian Open. Za nim długa droga

Końcówka tego roku wreszcie wlała trochę optymizmu w serca fanów 29-latka. Doszedł on do finału w turnieju w Rennes czy półfinału w Antwerpii. Choć do poziomu czołówki jeszcze trochę mu brakuje, o czym świadczą przegrane z Hubertem Hurkaczem czy Daniiłem Medwiediewem bez zdobycia seta, to widać światełko w tunelu i w starciach z renomowanymi zawodnikami. Pokazał to ostatni jego mecz z Felixem Augerem-Alliasime'm, przegrany po dwóch tie-breakach.