Poznanianka jest u szczytu swej popularności. Doszła dalej niż Hubert Hurkacz czy Iga Świątek , więc to na niej skupia się teraz uwaga polskiej publiczności. Magda Linette wyeliminowała Egipcjanką Mayar Sherif, chociaż na to starcie musiała czekać aż dwie doby. Nie wybiło jej to jednak z rytmu. W kolejnych spotkaniach zwyciężyła rozstawioną Anett Kontaveit , Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i w walce o ćwierćfinał Caroline Garcię. W walce o półfinał ograła Czeszka Karolínę Plíškovą i dopiero w półfinale zatrzymała ją Białorusinka Aryna Sabalenka.

Kolacja z Magdą Linette pobiła rekordy

- Chciałam pomóc Orkiestrze jak najbardziej potrafię, a to, co mogę zaoferować, to mój czas. Zaproponowałam więc taką kolację, aby miło spędzić czas, pogawędzić, jest sporo ploteczek i historii - uzasadniała Magda Linette, która sama nie spodziewała się, że jej propozycja spotka się aż z takim odzewem. - Nie byłam pewna, czy to kogoś zainteresuje - mówiła.