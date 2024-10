Sobotnio-niedzielne zmagania w portugalskim Faro dostarczyły polskim kibicom sporych wrażeń - najpierw tytuł w zawodach ITF W35 w rywalizacji deblowej wywalczyła Weronika Falkowska, dzień później swój największy sukces w profesjonalnej karierze osiągnęła Monika Stankiewicz. Obie miały przenieść się do Loule, by tam grać w kolejnych zawodach. I choć to miasteczko oddalone o ledwie 10 km, to dotarła tam tylko Falkowska. I we wtorek wygrała arcyważny dla siebie mecz z Niemką notowaną o ponad 100 miejsc wyżej w rankingu WTA.