Kluczowe wieści dla Polaków, wystarczy jeden krok. Scenariusz marzeń na Euro 2024

Zmagania na Euro 2024 "zatoczyły koło" - w środę 19 czerwca zespoły z grup A i B rozegrały swoje drugie spotkania na turnieju i... od razu poznaliśmy pierwszy zespół, który może cieszyć się z awansu do fazy pucharowej. W 1/8 finału z całą pewnością wezmą udział gospodarze ME, Niemcy , którzy w drugiej kolejce meczów pokonali Węgry 2:0.

Euro 2024. Reprezentacja Polski na "biorącym" miejscu. Trzeba to utrzymać

Obecnie zapowiada się bowiem na to, że trzecie miejsca wychodzące przypadną przedstawicielom grup A, D, E oraz F - a więc i potencjalnie Polakom , którzy matematycznie mają już mniej niż pięć proc. szans na przejście do kolejnej fazy z lokaty pierwszej lub drugiej.

Jeśli "Orłom" udałoby się przebrnąć swoistym rzutem na taśmę do 1/8 finału, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że doszłoby do ich starcia ze Słowacją, która ma na ten moment największe szanse na wygranie grupy E. To z jednej strony brzmi obiecująco, bo Słowacy nie uchodzą za futbolową potęgę, z drugiej jednak... pokazali oni już charakter sensacyjnie ogrywając Belgię 1:0, nie mówiąc o tym, jak pokonali oni "Biało-Czerwonych" na Euro 2020...