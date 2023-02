Kolejne złe wieści dla fanów "Rafy" już w Australii, a teraz - dobra nowina

Druga połowa roku była już bowiem kiepska. Czwarta runda US Open była największym osiągnięciem Nadala, do tego doszły szybkie porażki w pierwszych spotkaniach w Mastersach w Cincinnati i Paryżu, brak awansu z grupy w ATP Finals. Ten rok zaczął się równie źle - dwa przegrane mecze w United Cup, później porażka z Mackenziem McDonaldem w drugiej rundzie Australian Open. Jak się okazało, też wynikająca z kolejnej kontuzji, tym razem biodra. Diagnoza brzmiała - sześć do ośmiu tygodni przerwy .

Ponad 900 tygodni Nadala w czołówce rankingu ATP. Tego w męskim tourze wcześniej nie było

Istnieje jednak wielkie prawdopodobieństwo, że wkrótce to się zmieni. Chyba, że Hiszpan nie tylko wróci do gry, ale też pokaże swoją optymalną dyspozycję. Rok temu w Indian Wells Nadal grał bowiem w finale - dostał za to 600 punktów. Teraz też się zgłosił do tego turnieju, podobnie jak i do kolejnego w Miami. Na jego potknięcia czekają już: dziewiąty w rankingu Felix Auger-Aliassime (traci 70 punktów), dziesiąty Duńczyk Holger Rune (144 pkt) i jedenasty, nasz Hubert Hurkacz (250 pkt straty). Teoretycznie mogliby "wyrzucić" Nadala z dziesiątki rankingu nawet w tym tygodniu, bo grają w Dubaju lub Acapulco, ale to wątpliwe. Hiszpan sam więc zadba o to, czy jego fantastyczna passa trwać będzie nadal, czy nie. O ile będzie zdrowy i gotowy do gry.