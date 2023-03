Jak informują brytyjskie media, Sally Bolton - generalna dyrektorka Wimbledonu - ma spotkać się w tym tygodniu z szefami organizacji WTA oraz ATP, by potwierdzić powrót do rywalizacji w turnieju wielkoszlemowym reprezentantów Rosji i Białorusi, o którym mówi się od jakiegoś czasu. Angielscy dziennikarze nazywają ten ruch próbą zakończenia "wojny domowej", co można nazwać wielkim nietaktem wobec tragicznych wydarzeń, które wciąż rozgrywają się za naszą wschodnią granicą.