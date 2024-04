Wielkimi krokami zbliżamy się do tegorocznych igrzysk olimpijskich a Paryżu. We Francji mimo tego, co rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, będą mogli pojawić się sportowcy z Rosji oraz Białorusi, choć będą oni rywalizować pod neutralną flagą. Wywołało to pewną zastanawiającą kwestię, dotyczącą rozgrywek tenisowych. Dziennikarz Ben Rothenberg postanowił ją wyjaśnić, prosząc o stanowisko Międzynarodową Federację Tenisową. A tłumacząc sprawę, posłużył się przykładem Aryny Sabalenki.