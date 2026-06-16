Klub Chwalińskiej z radością potwierdza. Wszystko już dopięte. "Witamy"

BKT Advantage Bielsko-Biała to obecnie najlepszy klub tenisowy w Polsce. W ostatnich latach regularnie wygrywa drużynowe rozgrywki w naszym kraju. Został on założony w 2010 roku z inicjatywy obecnego Prezesa Zarządu Piotra Szczypki oraz Wiceprezesa Wojciecha Wrzoła. Jak możemy przeczytać na stronie klubu, obecnie zrzesza on ponad 80 zawodników, którzy posiadają licencje Polskiego Związku Tenisowego oraz blisko 140 dzieciaków mających licencje TENIS10.

Najbardziej rozpoznawalnymi, aktywnymi tenisistkami tego teamu są Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Każda z tych zawodniczek plasuje się w TOP 200 rankingu WTA. Wszystkie miały już okazję rywalizować w głównej drabince na wielkoszlemowej imprezie. Z klubem mocno jest związany także Łukasz Kubot, mistrz Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w deblu, były lider zestawienia ATP w grze podwójnej.

W ostatnim czasie klub zyskał dodatkową rozpoznawalność, głównie za sprawą sukcesu Mai Chwalińskiej w Paryżu. "Sprawdziłam maila, do którego podpięty jest nasz formularz zgłoszeń do szkółki Beskidzkiego Klubu Tenisowego. I chyba zapchała mi się skrzynka, bo widzę mnóstwo zgłoszeń. Także nasze hasło marketingowe - poszukujemy następców Mai Chwalińskiej - działa" - mówiła Aleksandra Musiał, menedżerka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, po ćwierćfinałowym spotkaniu 24-latki w Roland Garros.

"Tylko w ostatniej godzinie pojawiło się ich około 30. I to tylko w tym czasie, jak zakończył się Mai ćwierćfinał. Całościowo szacuję, że takich zgłoszeń będzie już około 100. Tak że nasza Julia, która jest koordynatorką tenisa dziecięcego, będzie miała co robić. Z tego tylko się cieszymy" - dodała wówczas Musiał, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii. Klub rośnie zatem w siłę i dzięki takim sukcesom pozyskuje także młodzież, która chce pójść w ślady finalistki paryskiego Szlema. A jest jeszcze przecież m.in. Katarzyna Kawa, która w ciągu ostatnich kilku tygodni zdobyła dwa tytuły WTA 125 w singlu. Młodzi adepci mają zatem z kogo czerpać przykład.

Kolejne wzmocnienie BKT. Klub Chwalińskiej ogłasza

Wczoraj na oficjalnym profilu BKT Advantage Bielsko-Biała pojawił się komunikat o dopięciu następnych transferów poprzez nawiązanie współpracy z J&N Tenis. "Od czerwca w barwach BKT Advantage występować będą: Julia Daroszewska, Karolina Gołda, Jakub Krawczyk, Igor Piasek, Hubert Plenkiewicz, Łucja Waliszewska. Witamy w zespole" - przekazał bielski klub.

Rozwiń

Część spośród wymienionych zawodników ma już za sobą występy w turniejach zawodowych rangi ITF. W najbliższych latach przekonamy się czy kolejne osoby związane z BKT zapukają do bram szerokiej światowej czołówki.

Piotr Szczypka - menedżer Mai Chwalińskiej i prezes BKT Advantage Bielsko-Biała Paweł Wodzyński East News

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport