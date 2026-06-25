Klub Chwalińskiej w opałach. Mówią o kłopotach z gwiazdami

BKT Advantage, najlepszy klub tenisowy w Polsce, który cztery razy z rzędu wygrał LOTTO Superligę Tenisa, znalazł się w niezłych opałach. Zespół z Bielska-Białej przegrał na inaugurację nowego sezonu z WKS-em Grunwald (2:4) i jeśli teraz nie pokona WKT Mery Warszawa, to może zapomnieć o piątym złocie.

Jedna z nich musi zagrać. Chwalińska na liście

- Mamy cztery tytuły zdobyte w poprzednich latach. W tym roku też mamy nadzieję wygrać. Łatwo jednak nie jest, bo każdy chce oczywiście z nami wygrać. Mecz z Merą gramy 19 lipca w Bielsku. W tym dniu będziemy potrzebowali Kasi Kawy, Mai Chwalińskiej lub Lindy Klimovicovej. Jedna z nich musi zagrać - informuje nas wiceprezes klubu Wojciech Wrzoł.

Z Chwalińską może być jednak problem, bo 20 lipca startuje turniej WTA w Hamburgu, gdzie Maja ma wystąpić. Nic dziwnego, że Piotr Szczypka mówi o kłopotach z gwiazdami. - To są oczywiście miłe kłopoty. Dziewczyn brakuje w lidze, bo grają w turniejach. Jakoś musimy sobie z tym poradzić - wyjaśnia prezes BKT i menedżer Chwalińskiej.

Wezwali zawodniczkę z Burundi na pomoc

W meczu z Grunwaldem na pomoc została wezwana zawodniczka z Burundi, 250. rakieta na świecie Sada Nahimana. Przegrała jednak z Giną Feistel (384. w rankingu WTA) 1:6, 1:6. Potem jeszcze dołożyła porażkę w deblu z Magdaleną Baniak (4:6, 4:6). Nahimana nie jest pierwszą zagraniczną zawodniczką w barwach BKT. W przeszłości dla BKT grały Linda Noskova, Victoria Hruncakova czy też Petra Martić. Nie brakowało też mocnych nazwisk w męskim tenisie, jak Jiri Lehecky, Jiri Vesely, czy nasz Łukasz Kubot.

Na Merę ma wystarczyć ktoś z trójki: Kawa, Chwalińska lub Klimovicova. To powinno się przełożyć na wygraną w żeńskim deblu i zwycięstwo w jednej grze pojedynczej pań. - Najwięcej spotkań zagrała w lidze Kasia Kawa. Ona zawsze była pewnym punktem. Maja grała trochę mniej, bo była w tym czasie na innych turniejach - wyjaśnia nam Wrzoł.

Dopiero trzecia porażka w ciągu 5 lat

Dla BKT niedawna porażka z Grunwaldem była trzecią w ciągu ostatnich 5 lat. Jak się popatrzy w statystyki, to BKT przegrywa średnio raz na 2 lata. Bielszczanie doznali po jednej porażce w 2022, 2024 i teraz, czyli w 2026. W sumie rozegrali w latach 2022-26 aż 30 spotkań ligowych, z czego aż 27 wygrali.

Warto dodać, że cztery ostatnie tytuły BKT zdobył, startując w LOTTO Superlidze Tenisa. Spółka zarządzająca tymi rozgrywkami jednak upadła, teraz ligą zajmuje się Polski Związek Tenisa. W rozgrywkach bierze udział 7 drużyn podzielonych na dwie grupy. Po dwie najlepsze awansują do play-off i będą się bić o medale.

BKT Advantage - WKS Grunwald 2:4

Sada Nahimana - Gina Feistel 1:6, 1:6; Magdalena Baniak - Barbara Straszewska 2:6, 5:7; Maks Kaśnikowski - Fryderyk Lechno-Wasiutyński 6:4, 6:1; Karol Filar - Karol Drzewiecki 6:1, 7:5; Baniak/Nahimana - Feistel/Straszewska 4:6, 4:6; Kaśnikowski/David Poljak - Drzewiecki/Lechno-Wasiutyński 2:6, 2:6.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Katarzyna Kawa IZHAR KHAN AFP

Linda Klimovicova, WTA Angers 2025 Lairys Laurent/ABACA East News





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